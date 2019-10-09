Объем привозимого в Финляндию пива осенью вырос на 16 процентов, а легких вин – на 19,1 процента.

Одновременно с этим, как сообщает Ведомство здравоохранения и социального развития, доля привозимой крепкой алкогольной продукции сократилась на 16 процентов.

В ведомстве полагают, что данная тенденция вызвана снижением акцизов в Эстонии и Латвии.

В частности, Эстония снизила с 1 июля алкогольный налог на 25 процентов.