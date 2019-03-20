Финляндия впервые достигла первого места в данном отчете. В прошлом году она заняла лишь пятое место рейтинга, сообщает Yle.
Также в числе лидеров за последние годы оказывались Дания и Швейцария.
Всего в рейтинг вошли 156 стран. Их оценивали по таким показателям, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, уровень коррупции и другим.
Доминирующие позиции заняли северные страны. Помимо Финляндии и Норвегии в топ-10 "рейтинга счастья" в этом году вошли Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия.
В отличие от предыдущих отчетов, в новом исследовании специалисты SDSN оценили уровень счастья в 117 странах среди мигрантов. При этом Финляндия заняла первое место и по этому показателю, отмечается в докладе.
Что касается Литвы, то она по уровню счастья заняла 50-е место из 156, оказавшись выше Латвии и Эстонии.
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