В Финляндии внезапно распахнувшаяся внешняя дверь самолета австрийской компании Skyline Aviation убила командира экипажа, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на "Интерфакс".
© DELFI / Kiril Čachovskij

Инцидент произошел в аэропорту Киттиля. Экипаж частного 20-местного самолета Gulfstream G150 доставила пассажиров из Москвы и готовилась к очередному полету в Екатеринбург.

Пилот заходил в самолет, когда внешняя дверь внезапно распахнулась, рухнула вниз и ударила по мужчине, в результате чего он скончался на месте.

Людей в это время в самолете не было. Полиция рассматривает инцидент как несчастный случай.

Интерфакс
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