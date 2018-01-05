Инцидент произошел в аэропорту Киттиля. Экипаж частного 20-местного самолета Gulfstream G150 доставила пассажиров из Москвы и готовилась к очередному полету в Екатеринбург.
Пилот заходил в самолет, когда внешняя дверь внезапно распахнулась, рухнула вниз и ударила по мужчине, в результате чего он скончался на месте.
Людей в это время в самолете не было. Полиция рассматривает инцидент как несчастный случай.
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