В Финляндии внезапно распахнувшаяся внешняя дверь самолета австрийской компании Skyline Aviation убила командира экипажа, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на "Интерфакс".
© DELFI / Kiril Čachovskij

Инцидент произошел в аэропорту Киттиля. Экипаж частного 20-местного самолета Gulfstream G150 доставила пассажиров из Москвы и готовилась к очередному полету в Екатеринбург.

Пилот заходил в самолет, когда внешняя дверь внезапно распахнулась, рухнула вниз и ударила по мужчине, в результате чего он скончался на месте.

Людей в это время в самолете не было. Полиция рассматривает инцидент как несчастный случай.

Интерфакс
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

В мире

Финляндия: дверь самолета распахнулась и убила командира экипажа (1)

В Финляндии внезапно распахнувшаяся внешняя дверь...

Полномочия президента Молдовы вновь приостановлены (8)

Уже временно отстраненный от должности президента...

Суд в Грузии заочно приговорил Саакашвили к трем годам (1)

Тбилисский городской суд в Грузии в пятницу, 5 января,...

Трамп: в скандальной книге Уолффа "полно вранья" (1)

Президент США Дональд Трамп заявил, что сенсационная...

Сеул и Пхеньян впервые за 2 года проведут прямые переговоры

Власти КНДР приняли предложение Южной Кореи провести 9...

TOP новостей

Депутаты просят Центробанк расследовать ситуацию с ростом цен в Литве (74)

Члены парламентской фракции Союза...

Итоги года: самолеты НАТО сопроводили 130 российских самолетов (38)

Дислоцированные в Литве и Эстонии истребители миссии...

Решается судьба книг Руты Ванагайте (26)

Писатель Рута Ванагайте вскоре узнает, что ждет ее...

Топ-5 летающих в Литву авиакомпаний (3)

В 2017 году в воздушном пространстве Литвы больше всего...

После сообщения о строительстве заводов в Каунасе подорожали квартиры (8)

В конце 2017 года в Каунасе начали быстро расти цены на...