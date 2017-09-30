Финансовый директор мюнхенского футбольного клуба "Бавария" Ян-Кристиан Дрезен прострелил себе руки из ружья во время охоты. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Goal.com.
Brakonieriaus šautuvas (asociatyvi nuotr.)
© Šiaulių RAAD

50-летний специалист охотился в Австрии. В какой-то момент он уронил оружие с плеча, и оно выстрелило. Мужчина получил повреждения нескольких пальцев и может потерять некоторые из них.

Дрезен занимается вопросами финансов, продажи билетов и безопасности на домашнем стадионе "Баварии" "Альянц Арене".

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