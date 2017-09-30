50-летний специалист охотился в Австрии. В какой-то момент он уронил оружие с плеча, и оно выстрелило. Мужчина получил повреждения нескольких пальцев и может потерять некоторые из них.

Дрезен занимается вопросами финансов, продажи билетов и безопасности на домашнем стадионе "Баварии" "Альянц Арене".