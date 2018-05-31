Заключительный доклад готов, но ему на несколько недель может быть присвоен статус ограниченного доступа, отметил он. Комиссия составила график публикации документов КГБ на несколько лет, но он носит лишь рекомендательный характер.

Комиссия считает, что публикацию документов КГБ можно начать в июле этого года. 13 июня в Юрмале состоится конференция, посвященная работе комиссии.

Бюро по защите Сатверсме (БЗС) выдало допуск к гостайне девяти из 27 членов комиссии, и они получат его только 31 мая, сообщила секретарь комиссии Элиза Николь Свежицка. В связи с этим БЗС не разрешило до конца мая выносить подготовленные данные исследований из компьютеров БЗК.