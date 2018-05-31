Заключительный доклад готов, но ему на несколько недель может быть присвоен статус ограниченного доступа, отметил он. Комиссия составила график публикации документов КГБ на несколько лет, но он носит лишь рекомендательный характер.
Комиссия считает, что публикацию документов КГБ можно начать в июле этого года. 13 июня в Юрмале состоится конференция, посвященная работе комиссии.
Бюро по защите Сатверсме (БЗС) выдало допуск к гостайне девяти из 27 членов комиссии, и они получат его только 31 мая, сообщила секретарь комиссии Элиза Николь Свежицка. В связи с этим БЗС не разрешило до конца мая выносить подготовленные данные исследований из компьютеров БЗК.
"Не понимаю таких спецопераций". Реакция Запада на постановочное убийство Бабченко (10)
Известие об убийстве в Киеве российского журналиста...
США могут ввести пошлины на сталь из ЕС уже 31 мая (1)
Администрация Трампа может объявить о новых тарифах...
Финальный доклад комиссии по архивам КГБ Латвии готов: на время его засекретят (1)
Сегодня комиссия по научному изучению документов КГБ...
Почему встреча Трампа и Кима всех поставит в неудобное положение (3)
Саммит Дональда Трампа и Ким Чен Ына постепенно...
СБУ показала ВИДЕО задержания предполагаемого организатора покушения на Бабченко (15)
Служба безопасности Украины опубликовала видео...
TOP новостей
ЕСПЧ: в Литве действовала тайная тюрьма ЦРУ (132)
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге в...
Исследование "тайный покупатель": в какой торговой сети продукты дешевле? (3)
В какой торговой сети не только большой выбор, но и...
"Вытащить ногу из болота": "Росатом" - первый на пути к очищению Литвы (23)
Председатель Комитета по национальной безопасности и...
Литовский ученый получил престижную премию в 1 млн. долларов (2)
Профессор Вильнюсского университета Виргиниюс...
Бакас: MG Baltic и Leo LT причинили стране урон на сотни миллионов евро (5)
Председатель Комитета по национальной безопасности и...