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В связи с решением президента Филиппин Дутерте американские военные покинут островное государство, где занимались обучением местных военнослужащих.
Rodrigo Duterte
Rodrigo Duterte
© AFP / Scanpix

Власти Филиппин аннулировали договор о сотрудничестве в военной сфере с Соединенными Штатами. Президент азиатской страны Родриго Дутерте поручил своему кабинету расторгнуть действие соглашения о присутствии на Филиппинах иностранных вооруженных сил (VFA), являющихся правовой базой размещения военного контингента США в островном государстве, сообщили власти в Маниле во вторник, 11 февраля.

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Глава МИД страны Теодоро Локсин подписал уведомление о прекращении действия, которое будет незамедлительно передано посольству США в Маниле, сообщил в Twitter замглавы МИД Филиппин Додо Дюлай.

США обдумают дальнейшие действия

В свою очередь диппредставительство США назвало решение Дутерте "серьезным шагом, который окажет значительное влияние на американо-филиппинский альянс". Вашингтон "тщательным образом" изучит вопрос о дальнейших действиях с целью продвижения совместных интересов, заявило посольство США в Маниле.
Соглашение о присутствии иностранных вооруженных сил было заключено двумя странами в 1998 году. В его рамках ежегодно проводились совместные учения США и Филиппин. Кроме того, американские военные занимались обучением филиппинских солдат. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, срок его действия истекает через 180 дней после объявления одной из стран о выходе из него.

Deutsche Welle
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