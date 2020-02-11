Власти Филиппин аннулировали договор о сотрудничестве в военной сфере с Соединенными Штатами. Президент азиатской страны Родриго Дутерте поручил своему кабинету расторгнуть действие соглашения о присутствии на Филиппинах иностранных вооруженных сил (VFA), являющихся правовой базой размещения военного контингента США в островном государстве, сообщили власти в Маниле во вторник, 11 февраля.

Глава МИД страны Теодоро Локсин подписал уведомление о прекращении действия, которое будет незамедлительно передано посольству США в Маниле, сообщил в Twitter замглавы МИД Филиппин Додо Дюлай.

On the order of the President thru Executive Secretary Medialdea, Foreign Affairs Secretary Locsin signed today the notice of termination of the Visiting Forces Agreement, which will delivered to the US Embassy in Manila forthwith. @DFAPHL — Dodo Dulay (@dododulay) February 11, 2020

США обдумают дальнейшие действия

В свою очередь диппредставительство США назвало решение Дутерте "серьезным шагом, который окажет значительное влияние на американо-филиппинский альянс". Вашингтон "тщательным образом" изучит вопрос о дальнейших действиях с целью продвижения совместных интересов, заявило посольство США в Маниле.

Соглашение о присутствии иностранных вооруженных сил было заключено двумя странами в 1998 году. В его рамках ежегодно проводились совместные учения США и Филиппин. Кроме того, американские военные занимались обучением филиппинских солдат. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, срок его действия истекает через 180 дней после объявления одной из стран о выходе из него.