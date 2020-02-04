Национальная прокуратура Нидерландов выдвинула официальные обвинения против четырех фигурантов дела о крушении малайзийского пассажирского самолета Boeing МН17 над Донецкой областью. Их вызывают в Нидерланды для следственных действий, сообщила ТАСС в понедельник, 3 февраля, адвокат Елена Кутьина из коллегии "Ковлер и партнеры". Кутьина защищает Олега Пулатова, интересы которого в суде будут представлять также два юриста по уголовному праву из роттердамской фирмы Sjöcrona Van Stigt Advocaten (SVS) Баудевейн ван-Эйк и Сабина тен-Дусхат.
Голландские адвокаты заявили профильному изданию Advocatenblad, что считают свое участие в процессе очень важным для обеспечения верховенства права. По их словам, перед тем как взяться за дело, они узнали, не погиб ли кто-либо из родных и близких их знакомых и коллег в сбитом самолете. Уголовное дело насчитывает около 30 тысяч страниц, добавили юристы. Они также рассказали, что российский адвокат Кутьина не вправе действовать от имени подозреваемого в Нидерландах - она лишь предоставляет информацию для его защиты.
Судебный процесс по делу о крушении пассажирского самолета и гибели 298 человек начнется 9 марта. Обвиняемые - трое россиян: бывший "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины Леонид Харченко (Крот).
Как указано на сайте коллегии "Ковлер и партнеры", ее адвокаты представляют "интересы сотрудников центрального аппарата МВД РФ и Прокуратуры РФ в различных инстанциях".
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