Fiat Chrysler и Renault могут образовать третий по величине автоконцерн мира

Французский автомобильный концерн Renault и итальянско-американский Fiat Chrysler ведут переговоры о возможном слиянии в ряде сфер. Руководство Fiat Chrysler в понедельник, 27 мая, сообщило, что направило предложение об объединении французскому конкуренту. В свою очередь Renault заявил, что предложение будет рассмотрено утром 27 мая на заседании совета директоров.
На паритетной основе
Согласно планам, новая корпорация будет создана на паритетной основе - из равных частей обоих концернов. Объединенный автомобилестроитель будет производить около 8,7 млн машин в год, став третьим по величине автоконцерном в мире после Volkswagen и Toyota, говорится в заявлении Fiat Chrysler.
Слияние компаний позволит достичь "полного охвата рынка", указывается далее. В настоящее время Renault продает свою продукцию главным образом в Европе, Fiat Chrysler - в Северной Америке. Одновременно руководство итальянско-американского концерна заверило, что слияние не будет угрожать рабочим местам, закрытие заводов не планируется.
В 2018 году обороты Fiat Chrysler составили около 110 млрд евро, у Renault этот показатель равнялся 57,4 млрд евро.
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