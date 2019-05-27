Fiat Chrysler и Renault могут образовать третий по величине автоконцерн мира

Fiat Chrysler и Renault проверяют возможность слияния на паритетной основе. Руководство итальянско-американского автомобилестроителя направило предложение французскому конкуренту.
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Французский автомобильный концерн Renault и итальянско-американский Fiat Chrysler ведут переговоры о возможном слиянии в ряде сфер. Руководство Fiat Chrysler в понедельник, 27 мая, сообщило, что направило предложение об объединении французскому конкуренту. В свою очередь Renault заявил, что предложение будет рассмотрено утром 27 мая на заседании совета директоров.

На паритетной основе

Согласно планам, новая корпорация будет создана на паритетной основе - из равных частей обоих концернов. Объединенный автомобилестроитель будет производить около 8,7 млн машин в год, став третьим по величине автоконцерном в мире после Volkswagen и Toyota, говорится в заявлении Fiat Chrysler.

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Слияние компаний позволит достичь "полного охвата рынка", указывается далее. В настоящее время Renault продает свою продукцию главным образом в Европе, Fiat Chrysler - в Северной Америке. Одновременно руководство итальянско-американского концерна заверило, что слияние не будет угрожать рабочим местам, закрытие заводов не планируется.

В 2018 году обороты Fiat Chrysler составили около 110 млрд евро, у Renault этот показатель равнялся 57,4 млрд евро.

Deutsche Welle
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