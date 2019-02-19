"Люди не должны быть в заблуждении относительно того, кто стоит за страницами, с которыми они имеют дело", - говорится в сообщении пресс-службы "Фейсбука", поступившем в Би-би-си.
В соцсети отметили, что продолжат "совершенствоваться, чтобы люди могли получать больше информации о страницах, на которые они подписываются".
"Сейчас мы постепенно внедряем обновление для страниц с большой аудиторией, которое позволит отображать информацию о странах, из которых они управляются. Но так как эта функция пока что доступна не для всех, мы обратимся к администраторам этих страниц с просьбой раскрыть эту информацию, а также их материнскую компанию, чтобы вернуться на платформу", - заявили в компании.
"Правила Facebook мы не нарушали"
О блокировке главред RT Маргарита Симоньян сообщила накануне, 18 февраля. "Фейсбук" заблокировал страницу проекта In the Now, у которой, по словам Симоньян, было 4 млн подписчиков и 2,5 млрд просмотров видео. Проектом занимается ведущая RT Анисса Науэй.
"[Американский телеканал] CNN, по наводке фонда, финансируемого Госдепом и НАТО, сделали материал о том, что этот проект финансируется из России. И задали вопрос Facebook, мол, как же так - русское вмешательство и вот это все? Facebook тут же нас заблокировал! Не предъявив никаких, что называется, обвинений", - написала Симоньян в своем телеграм-канале.
По ее словам, RT не нарушал правил "Фейсбука", и претензий к телеканалу соцсеть не высказывала.
"Если проблема в том, что в названии проекта не было громко указано, что он финансируется из России, так у радио "Свобода" такого тоже не указано. И ничего, вещают спокойно. И не только они", - написала Симоньян.
Видео для миллениалов
В материале Си-эн-эн, о котором упоминает Симоньян, говорилось, что на минувшей неделе "Фейсбук" также приостановил работу трех страниц с видеоконтентом для миллениалов, которые с сентября прошлого года собрали десятки миллионов просмотров, но на которых не указывалось, что их создания могло финансироваться российскими властями.
Речь шла о проекте Soapbox о текущих событиях, Waste-ed об экологии и об историческом проекте Backthen. Как утверждает Си-эн-эн, страницы этих проектов вела компания Maffick Media, мажоритарным акционером которой является Ruptly, дочерняя компания RT.
"Видео Maffick Media, как и RT, как правило, критикуют внешнюю политику США и работу основных американских СМИ, избегая при этом критики российского правительства", - отмечал американский телеканал.
"Аудитории это неинтересно"
По данным телеканала, Maffick Media в последнее время нанимала подрядчиков и фрилансеров в Лос-Анджелесе, хотя сама компания при этом зарегистрирована не в США, а в Германии.
Операционный директор Maffick Media Рэй Спаркс заявил Си-эн-эн, что компания не связана с RT, и что не раскрывать собственника страницы в "Фейсбуке" - "стандартная отраслевая практика".
"Основная аудитория никогда не интересуется этими вещами, и стандартная практика заключается в том, чтобы просто не упоминать о них, потому что аудитории это неинтересно", - сказал он.
The Verge: в судах США эмодзи все чаще используют в качестве доказательств. Но с их интерпретацией не все просто
В материалах американских судов все чаще фигурируют...
Датский журналист: "Северный поток-2" — это политическое оружие для России (4)
Стабильность поставок газа в ЕС не является истинной...
В ЕС согласовали санкции из-за керченского инцидента (1)
У глав МИД ЕС есть понимание, что ограничительные меры...
"Фейсбук" объяснил блокировку страницы проекта RT (2)
Главный редактор RT Маргарита Симоньян пожаловалась,...
CityJet подтвердила, что фактически отказывается от российских SSJ-100, а не "пересматривает бизнес модель" (5)
Ирландский авиаперевозчик CityJet опроверг заявление...
TOP новостей
В Литве увеличивается число миллионеров: пользу должны ощутить все (56)
В Литве у нескольких сот человек владеют имуществом на...
В магазинах появились первые литовские овощи, цена в хозяйстве и в магазине отличается в два раза (37)
До календарной весны осталось две недели, и в литовских...
Налоговая инспекция вернет налогоплательщикам 1,12 млн. евро (3)
Государственная налоговая инспекция (ГНИ) объявила,...
В Литву возвращается зима, прогнозируют морозы (3)
После теплого вторника в среду погода изменится, об...
ГНИ ограничивает возможность регистрации чеков для участия в лотерее
Государственная налоговая инспекция (ГНИ) ограничила...