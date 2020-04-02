Фейки о коронавирусе: как COVID-19 стал "биологическим оружием"

Теории заговора, дезинформация, фейковые новости о коронавирусе SARS-СоV-2 и пандемии COVID-19 на наших глазах становятся инструментами информационной борьбы. Еще в феврале 2020 года на Мюнхенской конференции по безопасности генеральный директор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус заявлял: "Фейковые новости распространяются быстрее и проще, чем вирус. И они точно так же опасны". DW собрала несколько примеров.

Российский фейк о коронавирусе: цель — ЕС?



22 января 2020 года российское информагентство Sputnik News распространило информацию о том, что коронавирус якобы создан людьми и является одним из видов оружия НАТО. Это был первый фейк о коронавирусе из российских источников, зарегистрированный на EUvsDisinfo.eu — платформе по разоблачению фейков. Этот проект при Европейской службе внешних связей, направленный на борьбу с фейками, с 2015 года наблюдает за российскими кампаниями дезинформации на 15 языках.

Как сообщают аналитики EUvsDisinfo, фейк о том, что коронавирус SARS-CoV-2 был создан в американской биолаборатории, распространяла среди прочих и арабская служба Sputnik. Она известна неизменной критичностью в отношении США, что делает ее целевую аудиторию очень подверженной влиянию подобных теорий заговора. Затем эту фейковую новость растиражировали многие арабские интернет-ресурсы. Появилась она и на поддельной вебстранице, будто бы принадлежащей британской медиакомпании BBC.

Это — не единственный пример. Аналитики из EUvsDisinfo наблюдают постоянный поток дезинформации из российских или прокремлевских СМИ и отмечают, что фейковые новости следуют одному и тому же шаблону: дескать, вирус — идея Пентагона, направленная на защиту гегемонии США; в его распространении заинтересованы мировые элиты, а целью пандемии является новый мировой порядок, основанный на тирании.

В одном из документов для внутреннего пользования ЕС, который имеется в распоряжении агентства Reuters, речь идет о широкой кампании дезинформации, проводимой Кремлем. Таким образом, говорится в нем, Россия на фоне ситуации с коронавирусом хочет усилить панику и посеять сомнения. Все эти обвинения Москва категорически отвергает.

Прокремлевские СМИ при этом распространяют противоречивые теории. Согласно им, то пандемия является ложью, то вдруг снова появляются апокалиптичные сценарии крушения всей шенгенской зоны, распаде НАТО или коллапсе балтийских стран. Во время кризиса, когда важно доверие и сотрудничество, кремлевская машина дезинформации пытается разрушить солидарность европейцев, считают аналитики EUvsDisinfo.

Фейки из Китая. На кого они направлены?



Фейки приходят не только из российских источников. При Госдепартаменте США существует Центр глобального взаимодействия (Global Engagement Center), который кроме российской дезинформации отслеживает ложную информацию и пропаганду из китайских и иранских источников, а также от исламистских группировок и движений. В конце марта спецпосланник GEC Леа Габриэлли, бывший агент ЦРУ, во время видеоконференции описала своего рода "экосистему", в которой ложная информация из китайских, иранских и российских источников подкрепляет и усиливает друг друга.

Например, если российская платформа распространяет фейковую новость, ее часто используют китайские СМИ. Затем их тиражируют в России, выдавая эту же новость за информацию из китайских источников. Таким примером может служить твит китайского дипломата в середине марта. Чжао Лицзянь написал в Twitter, что коронавирус якобы с осени 2019 года существует в США, и потребовал информацию о так называемом "нулевом пациенте".

Другой пример: пресс-секретарь министерства иностранных дел КНР запостил статью о коронавирусе из Global Research. Этот онлайн-ресурс из канадского Монреаля называет себя аналитическим центром, но в сущности распространяет лишь теории заговора. В данном случае речь шла о том, что якобы американские участники Всемирных военных игр (World Military Games), проходивших в Ухане в октябре 2019 года, стали носителями вируса, который распространился по всему Китаю.

Эта статья Global Research опирается на статью из китайской газеты Global Times, которая выходит на английском языке и является рупором Коммунистической партии Китая, и ссылается на китайских ученых. Но если такого рода информация распространяется западными источниками — в данном случае Global Research — то многие воспринимают ее как достоверную.

Твит Чжао Лицзяня распространили многие китайские посольства по всему миру. В итоге у этого сообщения было 12 тысяч ретвитов и 20 тысяч лайков. Но затем, по наблюдениям GEC, китайская пропаганда изменила цель: сейчас она направлена на то, чтобы воспевать успехи китайских властей в борьбе с коронавирусом. В Китае уже не утверждают, что США является распространителем вируса, а критикуют Вашингтон за попытки стигматизации КНР как места, откуда начал распространяться коронавирус.

Теории заговора в США: кому они нужны?



В информационной борьбе на фоне пандемии COVID-19 участвует и США. Так, президент Дональд Трамп придает большое значение тому, чтобы называть коронавирус SARS-CoV-2 "китайским вирусом". Госсекретарь Майк Помпео и вовсе называет его "уханьским вирусом". На прошлой неделе страны G7 даже не сумели принять совместную декларацию из-за того, что не были согласны с названием коронавируса, предложенным США: во время видеоконференции представители американской стороны хотели подчеркнуть его китайское происхождение, против чего выступали европейцы.

Майк Помпео напрямую обвинил китайцев в том, что они утаивали информацию о COVID-19 и сознательно распространяли ложную информацию о возникновении пандемии. "Они были первой страной, которая знала о рисках этого вируса для всего мира, и они то и дело препятствовали распространению этой информации", — заявил Помпео. Но если вспомнить, что сам Трамп на протяжении нескольких недель пытался преуменьшить опасность коронавируса, обвинения его администрации в адрес Китая кажутся не особо убедительными.

Между тем высокопоставленные представители Республиканской партии США тоже не считают зазорным распространять теории заговора. Так, в феврале на американском телеканале Fox сенатор Том Коттон (Tom Cotton) также позволил себе инсинуации на тему коронавируса: сенатор полагает, что источником распространения коронавируса якобы стала биолаборатория в Ухане.

Последствия теорий заговора в Иране



Распространение фейковых новостей и теорий заговора нередко приводит к трагическим последствиям. Например, в Иране, где духовный лидер аятолла Али Хаменеи в обращении к нации заявил, что COVID-19 является якобы биологическим оружием США, и категорично отверг американскую помощь в борьбе с вирусом и его последствиями. "Вам никто не доверяет. Вы можете привезти в нашу страну лекарство, которое поддерживает вирус и предотвращает его искоренение", — сказал Хаменеи, обращаясь к американской администрации. При этом Иран входит в число стран, наиболее пострадавших от COVID-19.По данным американского Университета имени Джона Хопкинса, на 1 апреля в Иране насчитывалось 47 593 заразившихся коронавирусной инфекцией, 3036 человек умерли от COVID-19. Страна, против которой действуют санкции США, не имеет необходимых лекарств и медицинской техники для лечения больных и средств для предотвращения распространения коронавируса.

Неправительственная организация "Врачи без границ" тоже столкнулась в Иране с печальными последствиями теорий заговора. Она должна была закрыть и вывезти из Исфахана свой госпиталь, рассчитанный на 50 пациентов, поскольку противники Запада в Иране заподозрили организацию в шпионской деятельности.