Независимое государство Самоа стало первой страной в мире, встретившей новый, 2019-й год. Вскоре к ней присоединилась Австралия, в этот раз не поскупившаяся на самые дорогостоящие торжества в своей истории - они обошлись казне в 6 млн австралийских долларов (около 3,7 млн евро).

В Сиднее полюбоваться 12-минутным пиротехническим шоу в ночь на вторник, 1 января, собрались примерно 1,5 млн человек.

Кульминацией торжеств стало исполнение песни "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" легендарной американской исполнительницы Ареты Франклин.

Франклин скончалась в августе этого года в Детройте, и устроители мероприятия решили таким образом отдать дань памяти королеве соула.

Несмотря на грандиозность зрелища, в нынешнем году не обошлось без критики в адрес организаторов.

Чтобы заручиться лучшими местами с видом на фейерверки над Сиднейской бухтой, посетителям пришлось приобретать билеты, стоимость которых достигала 60 австралийских долларов (37 евро).

Берлин празднует под открытым небом

В Германии самая масштабная новогодняя вечеринка под открытым небом пройдет в Берлине.

Для празднования официально отвели сектор города общей протяженностью около двух километров - от Бранденбургских ворот до Колонны Победы, в районе парка Тиргартен.

Ожидается, что в городских торжествах примут участие сотни тысяч человек.

По периметру площадки установлены заграждения, к ним уже успели выстроиться очереди для прохода к сцене. В этом году посетителей проверяют особенно тщательно. Запрещено проносить с собой пиротехнику, бутылки, острые предметы и громоздкие сумки.

Повышенные меры безопасности в целях предупреждения возможных терактов приняты и в других крупных городах Европы - в частности, в Париже и Стамбуле.