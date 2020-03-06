ФБР запустило рекламу для русскоязычных информаторов с фото Владимира Высоцкого и цитатами из советской классики

"Информация, предоставляемая ФБР населением, является наиболее эффективным средством борьбы с угрозами. Если вы располагаете информацией, которая может помочь ФБР, просим вас обратиться к нам", - говорится в рекламе. Ссылка ведет на русскоязычную страницу программы контрразведки ФБР в Вашингтоне.

Три рекламных объявления запущены в феврале и показываются реальным пользователям соцсетей. Одно из них сопровождается фотографией Высоцкого в образе начальника отдела по борьбе с бандитизмом МУРа Глеба Жеглова. Объявление сопровождается подписью "Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого".

На другом цитируется видоизмененная фраза из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "12 стульев" - "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих". Слоган еще одного объявления - "Мы готовы к разговору. Дело за вами".

Адвокат Владимир Постанюк в разговоре с РИА "Новости" сообщил, что родственники Высоцкого могут потребовать компенсацию у США за использование его фотографии в рекламной кампании ФБР. Сын артиста Никита Высоцкий также заявил, что не исключает такой возможности.

"Потребовать от них что-то, какой-то компенсации, можно только через американский суд. Судиться в Америке - дело сложное и дорогое. Что делать, я буду думать. Безусловно, права мои, моего брата и Марины Влади нарушены, поэтому, вероятно, что-то сделать надо. Каким образом и нужно ли здесь требовать компенсацию - мы решим. Но, поверьте мне, надо быть Дерипаской, чтобы судиться в Америке. Это сложное дело", - рассказал он.

ФБР, подкрепив свой призыв к сотрудничеству фотографией Высоцкого, выстрелило в молоко. Потому что Владимира Семёновича мало любить. Его знать и понимать нужно. pic.twitter.com/Wf2wcroHDy — Юлия Витязева (@Vityzeva) March 6, 2020

ФБР с Высоцким конечно лоханулись. В качестве лица рекламной кампании, призывающей граждан России стучать на свою страну, куда уместнее было бы использовать образы Власова, Суворова-Резуна, Солженицына, или на крайняк Горбачёва. — Голос Мордора (@spacelordrock) March 6, 2020

"ФБР решило вербовать россиян рекламой с Высоким". Антиреклама. Лучше бы подошли Токарев или Шуфутинский, уехавшие на Брайтон за "американской мечтой". Высоцкий не был диссидентом, его кредо: "В моей стране есть проблемы, но говорить о них я с вами не буду".. — Уругвайская разведка (@UrgvRazvedka) March 6, 2020

Напомним, в октябре 2019 года телеканал CNN сообщил, что ФБР разместило в Facebook рекламу, направленную на русскоязычных жителей Вашингтона. Речь шла о трех объявлениях с призывами поделиться информацией. В одном из постов авторы допустили несколько ошибок: на картинке с изображением двоих взрослых людей и девушки в шапочке выпускницы вуза была надпись: "Ради вашего будушего, ради будушего, вашй семъи!".

Телеканал CNN обнаружил как минимум три рекламных ролика ФБР на русском языке. Все они призывают сотрудничать с американскими спецслужбами.

«Ради вашего будушего

Ради будушего вашй семъи!»

Просто красота. Даже по тексту видно прекрасное русское будущее. pic.twitter.com/2bKZ0pSweL — Радио Стыдоба (@RadioStydoba) October 3, 2019

Тогда официальный представитель ФБР так прокомментировал публикацию CNN: "Мы замечаем, что Россия имеет большое количество разведчиков в дипломатических представительствах по всему миру. Они очень активны и представляют угрозу безопасности для США и наших союзников. ФБР использует различные способы сбора информации, включая работу с источниками. Мы будем использовать все законные методы для поиска людей, обладающих информацией, которая поможет защитить США от угроз национальной безопасности".

А летом 2018 года открытым поиском через Twitter новых кадров для противодействия российской угрозе занималось ЦРУ. Соответствующее объявление о наборе новых сотрудников, которые прежде всего должны владеть русским языком, было размещено в микроблоге Центрального разведывательного управления. "Вы знаете русский язык? Вы гражданин США со степенью бакалавра? Вы хотите служить своей стране? Посетите наш сайт, чтобы узнать подробности о вакансиях или возможностях для студентов", - говорилось в сообщении.