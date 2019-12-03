Так ведомство ответило на обращение сенатора от штата Нью-Йорк Чака Шумера, просившего проверить российское приложение FaceApp. Ответ ФБР он опубликовал в "Твиттере".

"Предупреждение, которым стоит поделиться с семьей и друзьями. В этом году, когда миллионы людей скачивали FaceApp, я спросил у ФБР, безопасно ли оно. Вот, ФБР только что ответило", - написал Шумер.

В ответе, опубликованном сенатором, говорится, что ведомство считает FaceApp и любой аналогичный продукт, разработанный в России, потенциальной контрразведывательной угрозой.

К такому выводу ФБР пришло, исходя из типа данных, собираемых приложением, его политики конфиденциальности и условий использования, а также правовых механизмов, доступных правительству России, говорится в документе.

В письме также утверждается, что у российских спецслужб (в частности, у ФСБ), есть "мощные возможности", которые позволяют им удаленно получать доступ ко всем коммуникациям и серверам в российских сетях без обращения к интернет-провайдерам.

Если ФБР обнаружит, что избранные должностные лица, кандидаты, политические кампании или партии являются объектами операций иностранного влияния с участием FaceApp, то примет необходимые меры.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер просил ФБР и Федеральную торговую комиссию проверить приложение FaceApp еще в июле. В своем письме руководителям этих служб он писал, что считает "глубоко тревожным", что личные данные граждан США могут быть переданы "враждебной иностранной державе".

FaceApp разработала петербургская компания Wireless Lab, возглавляемая бывшим сотрудником "Яндекса" Ярославом Гончаровым.

Приложение работает на базе нейронных сетей и позволяет "состарить" или "омолодить" лицо на фотографии, "примерить" разные стили причесок или представить, как бы выглядел пользователь, если бы был другого пола.

Хотя основная группа по исследованиям и разработкам находится в России, пользовательские данные не передаются в Россию, и большая часть фотографий обрабатывается в облаке и затем удаляется, заявляли в компании. Также в Wireless Lab подчеркивали, что не передают данные пользователей третьим лицам.