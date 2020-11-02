Предвыборный штаб кандидата в президенты США демократа Джозефа Байдена обвинил сторонников своего соперника, действующего главы Белого дома республиканца Дональда Трампа, в создании опасной ситуации на автомагистрали в Техасе. Несколько пикапов сторонников Трампа на участке между Сан-Антонио и Остином окружили автобус штаба Байдена, пытаясь замедлить его и вытолкнуть с проезжей части, заявили представители демократа в воскресенье, 1 ноября.

Ни Байден, ни кандидат в вице-президенты Камала Харрис в тот момент не находились в автобусе. Федеральное бюро расследований (ФБР) расследует инцидент.

Сам президент США за считанные дни до выборов опубликовал в Twitter видеоролик, на котором автобус штаба Байдена едет по шоссе в окружении пикапов и джипов с флагами кампании Трампа, и сопроводил видео коротким комментарием: "Я люблю Техас!". Попытки вытолкнуть автобус, которые видны на других видео, в аккаунте Трампа не показаны.

Он не увидел ничего предосудительного в поведении своих сторонников. "По моему мнению, эти патриоты не сделали ничего плохого. ФБР и министерству юстиции следует расследовать поступки террористов, анархистов и агитаторов движения "Антифа", носящихся и сжигающих наши города, в которых у власти стоят демократы", - написал Трамп в Twitter.

В США 3 ноября пройдут президентские выборы. При этом более 93 млн избирателей к вечеру 1 ноября уже проголосовали на выборах президента страны. Особенно много американцев проголосовали на этот раз по почте. Явка на выборах президента США близка к рекорду века.