Из документов следует, что один из сотрудников ФБР сообщил в главный офис, что Гитлер после падения Берлина якобы уплыл на подводной лодке в Аргентину, где высокопоставленные чиновники предоставили ему ранчо в южно части Анд.

Отмечается, что эта информация стала известна главе ФБР Эдгару Гуверу, но руководство ведомства сочло ее неполной и решило не искать нацистского лидера в южноамериканской стране.