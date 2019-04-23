В США федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило документы, из которых следует, что в 1945 году ведомство рассматривало версию о бегстве главы нацистской Германии Адольфа Гитлера в Аргентину.
Nacių Kalėdos
© Vida Press

Из документов следует, что один из сотрудников ФБР сообщил в главный офис, что Гитлер после падения Берлина якобы уплыл на подводной лодке в Аргентину, где высокопоставленные чиновники предоставили ему ранчо в южно части Анд.

Отмечается, что эта информация стала известна главе ФБР Эдгару Гуверу, но руководство ведомства сочло ее неполной и решило не искать нацистского лидера в южноамериканской стране.

Gazeta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Западные СМИ: зачем Германия платит пенсию солдатам СС? (15)

"На счета некоторых пособников нацистского режима...

Усы Гитлера – символ зла (6)

Усы щеточкой, которые носил Адольф Гитлер , стали...

Глава МИД Литвы: отрицающий Холокост англичанин Ирвинг нежелателен в Литве (11)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во...

Парламент Греции принял резолюцию о требовании репараций от Германии (2)

Размер репараций парламентская комиссия оценила в 270...

"Бессмертному полку" в Беларуси отказывают в регистрации (19)

Минский городской суд не удовлетворил жалобу...

BBC снимает в Вильнюсе сериал об Гитлере и нацистах (19)

Английская вещательная корпорация BBC снимает в...

В мире

Взрывы на Шри-Ланке: почему власти не прислушались к спецслужбам?

В понедельник стало известно, что власти Шри-Ланки...

ФБР рассекретило данные о бегстве Гитлера в Аргентину (2)

В США федеральное бюро расследований (ФБР)...

В Финляндии начинает работу новый парламент

Лидер СДП Антти Ринне будет назначет спикером...

Зеленский запустил в фейсбуке опрос о досрочном роспуске Рады (3)

Победивший на выборах президента Украины Владимир...

МВД Украины не пускает Саакашвили в страну (10)

У бывшего президента Грузии и губернатора Одесской...

TOP новостей

Литва пригласит белорусов и поляков на перезахоронение участников Январского восстания (75)

Литва намерена пригласить государственные делегации...

Klaipedos nafta спокойна, хотя белорусы приостановили экспорт бензина (68)

Компания "Белорусская нефтяная компания" (БНК) из-за...

Памятка рыбака: кому не нужен билет рыбака, и какие правила рыбалки нельзя забывать? (12)

После наступления календарной весны рыбаки-любители,...

ФОТО: для фотосессий у сакур установили специальные штативы (9)

Что в это время в социальных сетях лучше всего...

Константин Эггерт. Как "хунта" Порошенко и Зеленский победили Путина – и как он им ответит (542)

21 апреля Украина окончательно и бесповоротно стала...