Из документов следует, что один из сотрудников ФБР сообщил в главный офис, что Гитлер после падения Берлина якобы уплыл на подводной лодке в Аргентину, где высокопоставленные чиновники предоставили ему ранчо в южно части Анд.
Отмечается, что эта информация стала известна главе ФБР Эдгару Гуверу, но руководство ведомства сочло ее неполной и решило не искать нацистского лидера в южноамериканской стране.
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