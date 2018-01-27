Федеральное бюро расследований США частично опубликовало отчет о смерти бывшего министра печати России Михаила Лесина, найденного в 2015 году мертвым в номере вашингтонского отеля. В документах прямо говорится, что бюро не считает его смерть насильственной.
Michailas Lesinas
© Reuters/Scanpix

По данным ФБР, причиной смерти Лесина стал несчастный случай, произошедший на фоне злоупотребления алкоголем. "Расследование также установило, что нет никаких доказательств в поддержку версии, согласно которой Лесин умер в результате убийства или противозаконных действий третьих лиц", - говорится в отчете.

Летом прошлого года американский портал BuzzFeed со ссылкой на двух анонимных агентов ФБР заявил, что в самом бюро якобы не верят в случайный характер смерти Лесина. Собеседники издания утверждали, что бывший российский министр был избит до смерти.

При этом ни один из этих агентов не имел отношения к расследованию - по их словам, о его деталях они узнали от коллег. Вскоре после выхода статьи ситуацию прокомментировала вашингтонская полиция, заявив, что не видит причин считать смерть Лесина подозрительной.

В декабре газета Washington Post опубликовала статью о последних днях жизни Лесина со ссылкой на полицейский отчет, часть которого, впрочем, оказалась засекречена. Из статьи следовало, что бывший министр злоупотреблял алкоголем и в день смерти был в номере один.

Охранники гостиницы заявили полиции, что в последний раз видели Лесина у него в номере за несколько часов до смерти - он был сильно пьян и спотыкался, но на вопрос, требуется ли ему какая-нибудь помощь, ответил отрицательно.

"Сердечный приступ"

Тело 57-летнего Михаила Лесина было обнаружено в номере отеля "Дюпон" в Вашингтоне 5 ноября 2015 года. Первоначально причиной смерти назывался сердечный приступ. Этой же версии придерживались и члены семьи покойного.

Впоследствии выяснилось, что на теле Лесина нашли следы травм. Медэксперты установили, что они были получены в результате ударов о тупые предметы либо ударов тупыми предметами. После этого и появилась версия, согласно которой Лесин мог быть избит до смерти.

Эксперты отмечали, что характер смерти Михаила Лесина им установить не удалось - то есть по итогам экспертизы они не смогли с уверенностью сказать, умер ли он естественной или насильственной смертью.

В соответствии с опубликованными теперь документами ФБР непосредственной причиной смерти Лесина действительно стала тупая травма головы. Бюро изучило записи камер видеонаблюдения и пришло к выводу, что эту травму он мог получить только уже в номере.

В 2000-х годах Лесин считался в России одной из самых влиятельных фигур в сфере СМИ, был соучредителем крупнейшего российского рекламного холдинга "Видео Интернешнл", в 1999-2004 годах возглавлял министерство по делам печати, затем еще пять лет занимал пост советника президента.

С 1 октября 2013-го по 12 января 2015 года он работал генеральным директором "Газпром-медиа холдинга", в который входят телекомпании НТВ, ТНТ, спутниковая телекомпания "НТВ-Плюс", радиостанции "Эхо Москвы", "Cити-FM", Relax-FM, издательство "Семь дней".

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