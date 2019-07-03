Полученное в штаб-квартире Facebook письмо, в котором, согласно первоначальным предположениям, содержался зарин ­– отравляющее вещество нервно-паралитического действия – было обследовано и признано безопасным. Об этом во вторник сообщили в Федеральном бюро расследований.
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"Подозрительное" письмо было получено в понедельник в почтовом отделении кампуса Facebook в Кремниевой долине. Сначала власти предположили, что в письме содержится зарин – такой результат был получен во время первоначального исследования содержимого. В результате были эвакуированы сотрудники четырех зданий, которые прилегают к почтовому отделению. Вчера власти сообщили, что два человека, предположительно, могли подвергнуться воздействию зарина.

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Во вторник ФБР выпустило заявление, в котором говорится, что содержимое письма было тщательно проанализировано и "признано неопасным".

Зарин – химическое вещество, которое поражает нервную систему и может использоваться в качестве химоружия. Отравление зарином может вызвать паралич и смерть.

"Голос Америки"

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