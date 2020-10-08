aA
Юристы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного российским оппозиционером Алексеем Навальным, направили в ФСБ России заявление с требованием возбудить уголовное дело по статье о незаконном обороте химического оружия. Об этом в четверг, 8 октября, сообщается в телеграм-канале юридической службы ФБК.
Aleksejus Navalnas
Aleksejus Navalnas
© Reuters / Scanpix

В заявлении подчеркивается, что Россия ратифицировала Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожения 5 ноября 1997 года. Страна обязалась "никогда, ни при каких обстоятельствах не разрабатывать, не производить, не приобретать иным образом, не накапливать или не сохранять химическое оружие" или не передавать его прямо или косвенно кому бы то ни было.

ОЗХО подтвердила отравление Навального ядом из группы "Новичок"

Статьи по теме:
Великобритания и Нидерланды поддержат введение санкций против РФ  (14)
В ОЗХО подтвердили, что Навальный был отравлен "Новичком"  (41)


"Согласно докладу председателя Государственной комиссии по ликвидации химического оружия от 27.09.2017 года, Россия завершила ликвидацию всех имеющихся запасов химического оружия, — говорится в документе ФБК . Но отравление Алексея Навального нервно-паралитическим веществом из семейства "Новичок" "свидетельствует не только о применении, но и о разработке, производстве и накоплении запрещенного химического оружия на территории Российской Федерации".

Юрист ФБК Вячеслав Гимади в своем аккаунте в Twitter отметил, что заявление было направлено после выводов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о том, что Алексея Навального отравили ядом из группы "Новичок". Гимади подчеркнул, что у ФСБ есть трое суток для того, чтобы решить, возбуждать уголовное дело, или нет.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Президент Литвы призывает население активно голосовать на парламентских выборах (64)

Президент Литвы Гитанас Науседа призывает людей...

Премьер-министр Литвы: не исключена возможность введения карантина во всей стране  Карбаускис - это будет иной карантин (250)

По словам премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса...

Глава Минздрава – о возможности карантина: все может быть (8)

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига в...

В Литву хотят перебраться 80 белорусских компаний: важны правила иммиграции (140)

Десятки белорусских компаний, работающих в сфере ИТ,...

За сутки выявлено 142 новых случая коронавируса, один человек умер (35)

За минувшие сутки в Литве от COVID-19 умер один человек,...

|Maža didelių žinių kaina