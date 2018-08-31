В материалах, в частности, сообщается, что теща Дроздова владеет дачей на Рублевке в Подмосковье, рыночная стоимость которой составляет 400 миллионов рублей. Как отмечается в расследовании ФБК, участок тещи Дроздова в элитном поселке Николино на Рублевке включает в себя 33 сотки земли, дом площадью 617 кв. м и гараж на 128 кв. м. По соседству с участком находится собственность бизнесмена Бориса Ротенберга, входящего в ближайшее окружение президента России Владимира Путина.
ФБК уточняет, что теща Дроздова получила дачу в дар от своей дочери: подарок был оформлен 30 декабря 2009 года. Из-за этого Дроздов, чья жена владела недвижимостью с июля того же года, получил возможность не указывать ее в декларации.
И квартира на Патриарших
По данным ФБК, в общей сложности Дроздов и его семья владеют недвижимостью на сумму почти миллиард рублей — помимо дачи, это три квартиры и два подземных машиноместа в центре Москвы.
Об одной из квартир Дроздова — на Патриарших прудах в Москве — ФБК писал еще в 2014 году. Тогда ее стоимость фонд оценивал в 240 млн рублей. Сейчас, по данным ФБК, эта квартира может стоить 490 миллионов.
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