Facebook запретил поддержку белого национализма в соцсети

Белый национализм поначалу не попал в поле зрения контрольных инстанций Facebook, пишут представители соцсети. Однако за последние три месяца Facebook провел ряд консультаций с "представителями гражданского общества и учеными", которые убедили компанию в том, что "белый национализм невозможно отделить от групп превосходства белой расы White Pride и организованных групп ненависти".
Facebook допускает демонстрацию гордости за свое этническое происхождение, но будет преследовать за проявления белого национализма. Соцсеть объявила о кампании помощи тем, кто решится покинуть ряды радикалов - им поможет организация Life after hate.
Соцсети быстрее реагируют на язык ненависти
В специальном февральском отчете Еврокомиссии было отмечено, что социальные сети стали быстрее реагировать на сообщения о разжигающих ненависть высказываниях. Такие платформы, как Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, менее чем за сутки проводят оценку почти 90 процентов контента, в адрес которого поступают жалобы. При этом компании удалили почти 72 процента такого контента.
"Язык ненависти в интернете - это не только преступление, он также несет угрозу свободе слова и участию в демократических процессах", - заявила еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова. По ее словам, приведенные цифры означают, что по истечении двух с половиной лет в Европе найден правильный подход к этой серьезной проблеме и разработаны стандартные действия по противодействию этому явлению.
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