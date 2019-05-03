Facebook заблокировал учетные записи ультраправых активистов

"В Facebook нет места людям и организациям, которые распространяют ненависть... вне зависимости от идеологии", – говорится в заявлении пресс-секретаря компании.
Компания не уточнила, какие именно публикации стали причиной блокировки. Алекс Джонс приобрел известность благодаря теории, согласно которой за террористическими атаками 11 сентября 2001 года стояли американские власти. Кроме того, он является автором теории о постановочном характере массовой стрельбы в школе Сэнди-Хук.
Джонс с раздражением отреагировал на действия Facebook, обвинив соцсеть в "клевете".
Другого ультраправого комментатора Пола Джозефа Уотсона соцсеть обвинила в расизме и исламофобии. Уотсон заявил, что не нарушал правил Facebook.
Фаррахана, ветерана националистической афроамериканской группировки "Нация ислама", давно обвиняют в антисемитизме и афроамериканском сепаратизме. Он никак не отреагировал на действия Facebook.
Соцсеть заблокировала еще нескольких известных ультраправых активистов. Среди них – Пол Нелен, Лора Лумер и Майло Яннопулос.
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