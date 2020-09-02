Американская социальная сеть Facebook заблокировала оперировавшую с территории России сеть, которая, в числе прочего, вербовала ничего не подозревавших журналистов для распространения пропаганды в США, Великобритании и других странах Запада. Информация о подозрительной деятельности сайта Peacedata в Facebook поступила от американского ФБР, сообщил представитель соцсети во вторник, 1 сентября.
С февраля по август 2020 года этот сайт опубликовал более 500 статей на английском и более 200 - на арабском языке, сообщила аналитическая компания Graphika, которой Facebook предоставила в распоряжение свои данные. У заблокированной ныне сети было на Facebook 13 аккаунтов и две страницы. Целевой аудиторией Peacedata были, в первую очередь, пользователи соцсети с левыми политическими взглядами.
Бичевание теневых сторон капитализма
В статьях, публикуемых Peacedata, рассказывалось о вмешательстве США в дела других стран, коррупции и других теневых сторонах капитализма. По заключению Graphika, редакторами Peacedata выставлялись вымышленные люди, чьи лица на фотографиях профиля были, по всей видимости, сгенерированы с помощью искусственного интеллекта.
Facebook связал деятельность этой сети с также базирующимся в России агентством Internet Research Agency, которое, по данным американских спецслужб, играло одну из ведущих ролей в попытках усилить раскол в США в преддверии президентских выборов 2016 года и склонить настроения американских избирателей в пользу тогдашнего кандидата в президенты Дональда Трампа.
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