В обеих ситуациях для введения пользователей в заблуждение создавалась сеть учетных записей. Из Facebook и Instagram удалены 652 страницы. Twitter также заявил о блокировке ряда аккаунтов.
© DELFI / Karolina Pansevič

Администрация соцсети Facebook выявила управляемые из Ирана и России кампании, направленные на дезинформацию пользователей. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном во вторник, 21 августа. Речь идет о двух кампаниях, связи между которыми представители Facebook не обнаружили. При этом в обеих ситуациях "использовалась сходная тактика — создание сети учетных записей с целью ввести в заблуждение" пользователей сети, подчеркивается в документе.

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Из-за "скоординированного неаутентичного поведения" из Facebook и сервиса для обмена фотографиями Instagram были удалены более 650 страниц, групп и учетных записей. Эти страницы управлялись из Ирана и были нацелены на интернет-пользователей на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, США и Великобритании, отмечается в заявлении. Правительства США и Великобритании поставлены в известность.

В июле на подозрительные аккаунты указали эксперты специализирующейся на кибербезопасности фирмы FireEye, которая намерена позднее опубликовать полный отчет об обнаруженном.

Связанные с военной разведкой РФ

Еще часть удаленных Facebook страниц была связана с источниками, которые правительство США ранее идентифицировало как военную разведку России, отмечается в документе. Деятельность этих аккаунтов за последнее время сосредоточена на Сирии и Украине, утверждает администрация соцсети.

В свою очередь, администрация сервиса микроблогов Twitter также сообщила о блокировке 284 учетных записей из-за "скоординированных манипуляций". Большинство удаленных аккаунтов управлялись из Ирана.

Deutsche Welle
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