Американский концерн Facebook и заболевшие контролеры контента этой соцсети в США заключили на суде мировое соглашение о компенсации на общую сумму в 52 млн долларов. Сотрудники Facebook, у которых диагностирован посттравматический синдром или аналогичные психические расстройства, могут получить на лечение до 50 тысяч долларов каждый, сообщили адвокаты истцов во вторник, 12 мая.
Сотрудникам, проверяющим контент Facebook, приходится регулярно видеть сцены насилия и издевательств, которые выкладывают на страницах соцсети. Осенью 2018 года одна из бывших сотрудниц Facebook подала в суд на этот концерн, заявив, что после девяти месяцев контроля контента у нее диагностировали посттравматический синдром.
Более 10 тысяч пострадавших контролеров контента Facebook
Достигнутое ныне мировое соглашение, которое еще должно быть одобрено судом, распространяется на более чем 10 тысяч человек из Калифорнии, Техаса, Аризоны и Флориды, работавших в Facebook с 2015 года. Минимальная сумма компенсации составляет одну тысячу долларов.
Facebook на суде также обещал принять дальнейшие меры по охране психического здоровья контролеров контента. Впредь видео при просмотре будет по умолчанию проигрываться без звука в черно-белых тонах, а кандидатов в контролеры будут специально тестировать на психическую устойчивость.
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