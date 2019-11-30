Facebook впервые разместил под постом пользователя уведомление о фейке

Корпорация Facebook Inc. в субботу, 30 ноября, впервые разместила под постом одного из пользователей соцсети уведомление о том, что в тексте содержится дезинформация. Комментарий находится непосредственно под записью.
"По закону Facebook обязан сообщить, что, по данным правительства Сингапура, этот пост содержит ложную информацию", - говорится в уведомлении, которое могут видеть только пользователи сингапурского сегмента интернета.
После решения властей Сингапура
Автор поста - Алекс Тан, он ведет в Facebook страницу антиправительственного издания States Times Review.
В четверг, 28 ноября, власти Сингапура постановили, что Тан должен внести изменения в свою запись от 23 ноября по поводу выборов в стране.
В посте речь шла о "разоблачителе, сообщившем о христианских симпатиях кандидата от Партии народного действия (ПНД) и его аресте" по статье о фальсификации информации.
Правящая ПНД находится у власти с момента обретения независимости Сингапура в 1965 году. Тан обвинил ее, в частности, в "возможных попытках превратить Сингапур в христианское государство".
По состоянию на 2010 год основными конфессиями в Сингапуре были буддизм (33,3 процента), христианство (18,3 процента), ислам (14,7 процента) и даосизм (10,9 процента). Взаимодействие между представителями отдельных религий в стране не всегда происходит гладко.
Закон о дезинформации
Правительство Сингапура потребовало от Тана исправить материал и сослалось на вступивший 2 октября в силу закон о борьбе с фальшивой информацией. Министр внутренних дел Касивисванатан Шанмугам сообщил, что постановление позволяет правительству контролировать распространяемые в интернете резонансные публикации, потенциально содержащие ложную информацию. Максимальный штраф по этой статье достигает 738 тысяч долларов, а тюремное заключение - 10 лет. В случае с Таном власти, однако, отмечали, что заключение ему не грозит.
Штаб-квартира Facebook в Азии
Проживающий за границей Алекс Тан от внесения правок отказался, заявив, что является гражданином Австралии и не будет следовать указаниям "иностранного правительства".
В Сингапуре находится азиатская штаб-квартира Facebook Inc., в 2018 году корпорация сообщила, что построит там центр работы с данными и вложит в проект 1 млрд долларов (907 млн евро).
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