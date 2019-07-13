Решение Федеральной торговой комиссии США вызвано нарушениями, которые соцсеть допустила в области защиты личных данных. Позицию правительственного агентства должен одобрить Минюст США.
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Facebook должен заплатить штраф в размере 5 млрд долларов (в пересчете - 4,4 млрд евро). Такое решение приняла Федеральная торговая комиссия США (FTC), защищающая права потребителей, пишет издание The Wall Street Journal в пятницу, 12 июля. Следующим шагом должно стать согласие Минюста США.

Позиция правительственного агентства обусловлена серьезными нарушениями, которые соцсеть допустила в области защиты данных. В случае согласия Минюста это будет крупнейший штраф, который FTC когда-либо налагала на технологическую компанию.

Утечка данных из Facebook и хакерская атака

В начале 2018 года стало известно о крупнейшей в истории Facebook утечке личных данных пользователей. Компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные 87 миллионов пользователей соцсети и передавала их третьим лицам, в том числе, предположительно, предвыборному штабу нынешнего президента США Дональда Трампа, который использовал их для политической рекламы.

Федеральная торговая комиссия США приступила к расследованию случившегося. Весной того же года основатель Facebook Марк Цукерберг в Конгрессе США и Европарламенте признал ошибку и принес извинения за утечку данных.

В сентябре 2018 года соцсеть была атакована хакерами. По оценке Facebook, в результате пострадали около 29 млн пользователей социальной сети. При нападении киберпреступники воспользовались брешью в системе безопасности соцсети, которая позволяет увидеть свою страницу от лица других пользователей. По словам вице-президента компании Гая Росена, Facebook устранил уязвимость.

Deutsche Welle

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