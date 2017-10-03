Теперь при рассмотрении объявлений сотрудники Facebook будут учитывать не только содержание рекламы, но и "контекст, в котором она была куплена, и целевую аудиторию". Это одна из мер, принимаемых соцсетью после обнаружения политических рекламных объявлений, посредством которых власти РФ предположительно пытались вмешаться в ход выборов президента США.

Кроме того, Facebook обещает, что его пользователи будут видеть не только кто разместил ту или иную рекламу, но и какие еще объявления были оплачены профилем каждого рекламодателя. Рекламодателям, которые захотят разместить объявления, касающиеся выборов в США, придется перед покупкой рекламы предоставить данные об организации, которую они представляют.

Политическая реклама в США, оплаченная из РФ

Компания Facebook 16 сентября сообщила, что обнаружила около 3000 политических рекламных объявлений на сумму 100 тыс. долларов. Они были размещены с июля 2015 года по май 2017 года и оплачены с 470 фейковых страниц и учетных записей, связанных друг с другом и предположительно управлявшихся из России.

В основном эти объявления не содержали призывов голосовать тем или иным образом на выборах президента США. Однако большинство из них содержали провокационные заявления, касающиеся расовых тем, иммиграции, прав сексуальных меньшинств, права ношения оружия и других, и были нацелены на поляризацию общественного мнения в США.