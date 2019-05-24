Facebook удалила более 3 млрд фейковых аккаунтов

Американская социальная сеть Facebook за полгода удалила более 3 млрд фейковых аккаунтов. В сообщении компании, обнародованном в четверг, 23 мая, отмечается, что столь большое количество фейковых аккаунтов удалено за период с октября 2018 по март 2019 года.
Facebook
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С октября по декабрь деактивировано 1,2 млрд аккаунтов, а с января по март - еще 2,2 млрд. В сумме - это вдвое больше, чем за предшествовавшие полгода, указывается в документе.

В сообщении говорится, что большинство ликвидированных аккаунтов было обнаружено и закрыто в течение первых нескольких минут, то есть до того, как другие пользователи могли увидеть их.

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При этом Facebook признала, что все большему числу нарушителей удается преодолеть установленные преграды, поэтому компания теперь оценивает количество фейковых аккаунтов уже не в 3 - 4, а в 5 процентов от общего числа.

Facebook находится под огнем критики с тех пор, как в США обвинили ее в том, что она позволила использовать свою платформу "российским троллям" для вмешательства в президентские выборы в 2016 году.

Ранее Facebook и принадлежащая ей Instagram уже удаляли фейковые аккаунты, связанные не только с Россией, но и с Ираном и Македонией.

Deutsche Welle
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