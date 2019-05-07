6 мая Отдел кибербезопасности социальной сети Facebook принял решение удалить "21 профиль, Страницы и инстаграм-профили, уличенные в координированном подложном поведении", сообщил глава отдела Натаниэль Глейчер. Специалисты соцсети пришли к выводу, что за этой сетью стояли некие лица из России, распространявшие дезинформацию, относящуюся к странам Балтии, Австрии, Германии, Испании, Украине и Великобритании.
Facebook blokavimas
© Shutterstock

В сообщении Глейчера отмечается, что владельцы этих страниц скрывались под фейковыми профилями или же выдавали себя за других лиц. Они подписывались на различные группы в Facebook и распространяли через них различные публикации, касающиеся НАТО, вопросов религии и миграции.

Статьи по теме:
ФОТО, ВИДЕО: в Instagram появился профиль погибшей в годы Холокоста девочки
Телеканал HBO начал показ снимавшегося в Литве сериала "Чернобыль"  (8)

В этот же день Facebook ликвидировал еще одну, намного более крупную сеть подложных профилей, Страниц и Групп, состоявшую из 97 таких элементов. Эта виртуальная организация занималась распространением информации про Украину, конфликт в Сирии и политические события в Европе.

Глейчер привел различные скриншоты, демонстрирующие направление работы сети этих удаленных профилей.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Facebook заблокировал учетные записи ультраправых активистов

Социальная сеть Facebook в четверг заблокировала учетные...

В мире

"Нафтогаз Украины" пожаловался в Еврокомиссию на "Газпром"

Компания "Нафтогаз Украины " пожаловалась в...

Separatistinė Donecko liaudies respublika

Часть Донбасса останется без гражданства России (10)

Ажиотажа вокруг получения российского гражданства в...

ОБСЕ заметила танки и "Грады" сепаратистов в центре Луганска (1)

Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке...

Facebook удалил сеть профилей из России с фейками про страны Балтии и Украину (2)

6 мая Отдел кибербезопасности социальной сети Facebook...

Еврокомиссар Хан прибыл в Киев для встречи с Зеленским (2)

Еврокомиссар по вопросам европейской политики...

TOP новостей

Голосовала президент Литвы: взяла лишь два бюллетеня из трех

Президент Литвы Даля Грибаускайте досрочно...

Новейшие рейтинги: Карбаускис пошел ва-банк, что это – блеф или хитрый ход? (11)

Новейшие данные компании Spinter tyrimai показали, что в...

Новые истории эксплуатации дальнобойщиков в Литве: есть и уголовно наказуемая деятельность (2)

7 мая во время пресс-конференции еще двое водителей...

СМИ назвали приоритетную версию крушения SSJ-100 в Шереметьеве (102)

Как стало известно российской газете "Коммерсант" , в...

Дальнобойщик: экзамены за приезжих водителей сдают переводчики (7)

Жители Литвы , работающие водителями большегрузных...