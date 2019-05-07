В сообщении Глейчера отмечается, что владельцы этих страниц скрывались под фейковыми профилями или же выдавали себя за других лиц. Они подписывались на различные группы в Facebook и распространяли через них различные публикации, касающиеся НАТО, вопросов религии и миграции.
В этот же день Facebook ликвидировал еще одну, намного более крупную сеть подложных профилей, Страниц и Групп, состоявшую из 97 таких элементов. Эта виртуальная организация занималась распространением информации про Украину, конфликт в Сирии и политические события в Европе.
Глейчер привел различные скриншоты, демонстрирующие направление работы сети этих удаленных профилей.
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