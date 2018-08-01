Информацию о подозрительной активности в соцсетях подтвердил источник Би-би-си в американском разведывательном сообществе. Кроме того, он рассказал, что работа дезинформаторов была четко спланирована.
При этом они не работали в пользу ни республиканцев, ни демократов, разжигая конфликтные темы и подсовывая фальшивые новости избирателям с обеих сторон.
По данным The New York Times, представители соцсети уже проинформировали о подозрительной активности в соцсетях американских конгрессменов.
Кампания по дезинформации может быть направлена на промежуточные выборы в США: 6 ноября 2018 года полностью переизбирается нижняя палата конгресса США - палата представителей, а также 35 сенаторов из 100.
"Фейсбук" не связывает удаленные аккаунты с Россией напрямую, но отмечает черты сходства с почерком "российского Агентства интернет-исследований (АИИ)".
Эту организацию, позже переименовавшуюся в ООО "Главсеть" и ООО "Тека", американские власти подозревают в попытках вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году.
Уличные протесты
"Существует связь между этими недобросовестными агентами и протестами, запланированными в Вашингтоне на следующей неделе", - сообщила компания.
Facebook уже удалил антинационалистическое мероприятие No Unite the Right 2 - DC, назначенное на 10 августа, и проинформирует об этом 2600 пользователей соцсети, проявивших к нему интерес.
Расследование соцсети, что у 32 удаленных аккаунтов было 290 тысяч подписчиков, но значимо популярных было только четыре: "Aztlan Warriors", "Black Elevation", "Mindful Being" и "Resisters".
С марта 2017 года по июнь 2018-го они создали 150 рекламных постов за 11 тыс. долларов, 9,5 тыс. неоплаченных (органических) постов и инициировали 30 мероприятий, одно из которых набрало 4700 потенциальных участников.
"Эти недобросовестные аккаунты тщательно заметали следы, частично из-за нашей политики по предотвращению злоупотреблений, введенной в прошлом году", - указывает Facebook.
Так, их администраторы широко использовали VPN, доступ с IP-телефонов и размещение рекламы от третьих лиц.
По признанию соцсети, пока она не установила, кто стоит за этими аккаунтами, но нашла связи с заблокированными в прошлом году аккаунтами АИИ.
Выйти на сеть удалось благодаря тому, что один из аккаунтов АИИ поделился акцией Resisters, а другой семь минут значился в администраторах этой группы, отмечает Facebook.
"Пока мы находимся только на первых стадиях расследования и у нас нет всех фактов, в том числе относительно того, кто может стоять за этим", - подчеркивает Facebook.
По данным NYT, на брифингах в конгрессе США представители Facebook высказывались более определенно: в ходе расследования дела о вмешательстве в американские выборы они выявили "тщательно спланированную кампанию с целью оказания политического влияния".
Мнение разведки США
По данным источника Би-би-си в американской разведке, спецслужбы США выявили два основных типа поведения организаторов кампании по дезинформации - "зондирование" сетей и избирательных систем на уровне штатов и попытки посеять дезинформацию в разных местах.
Согласно полученной Би-би-си информации, организаторы кампании четко разспределили обязанности: одни производят информационные материалы, другие - распространяют. По словам источника Би-би-си, россияне активно занимаются пропагандой, направленной и на левых, и на правых кандидатов.
Один из затронутых вопросов - иммиграция. Проблему раздувают с помощью троллей, ботов и хэштега abolishICE ("ликвидировать иммиграционную и таможенную полицию США"). Источник Би-би-си также отметил, что россияне не проявляют лояльности ни к одной из партий, подсовывая фальшивые новости разным сторонам конфликта.
В начале этого года спецпрокурор Роберт Мюллер заочно предъявил обвинения во вмешательстве в выборы 13 гражданам России и трем организациям, в том числе "Агентству интернет-исследований", которое СМИ связывали с бизнесменом Евгением Пригожиным.
Представители российских властей и Пригожина отрицают любое вмешательство в выборы в США.
В убийстве российских журналистов заподозрили боевиков мусульманской группировки "Селека" (1)
Российские журналисты Орхан Джемаль, Александр...
В Армении российские военнослужащие учинили пьяный дебош (1)
В армянском городе Гюмри накануне произошел очередной...
Из Литвы в Украину завезли 51 тысячу "евроблях" (1)
Издание Opendatabot опубликовало данные от Налоговой...
"Эльфы" НАТО из Литвы и Польши, которые покончат с русскими "троллями" в интернете (80)
В контексте дезинформационной войны тех, кто нападает,...
Суд в США заблокировал инструкции по распечатке оружия на 3D-принтерах
Федеральный суд штата Вашингтон временно заблокировал...
TOP новостей
Министерство предлагает изменения ПДД: ужесточат требования и к водителям, и к пешеходам (19)
Министерство транспорта и сообщения Литвы инициирует...
Депутаты литовского парламента добиваются признания Литовской компартии преступной организацией (61)
Члены парламентской фракции Союза...
Ради заработка предприниматели в Литве нарушают закон (4)
Полгода назад в Литве вступили в силу поправки к...
Радует цена на горючее? Это ненадолго (3)
С 1 января 2015 г. Литва стала 19-м членом еврозоны. С тех...
Из Литвы в Украину завезли 51 тысячу "евроблях" (1)
Издание Opendatabot опубликовало данные от Налоговой...