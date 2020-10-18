Социальная сеть Facebook и сервис для обмена фотографиями Instagram не приняли к размещению 2,2 млн рекламных сообщений, увидев в них попытки "помешать голосованию" на будущих выборах президента США. Еще 120 000 постов были удалены по этой же причине, сообщил вице-президент Facebook по связям с общественностью Николас Клегг в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche, обнародованном в воскресенье, 18 октября.
Эксперты соцсети сотрудничают с 70 СМИ по вопросам верификации информации, добавил Клегг. По его словам, благодаря использованию искусственного интеллекта, Facebook удалил уже "миллиарды постов и фейковых профилей" еще до того, как на них пожаловались пользователи. Facebook хранит рекламные объявления, а также информацию об их финансировании и происхождении на протяжении 7 лет, чтобы "обеспечить прозрачность", подчеркнул Клегг.
Тем самым крупнейшая в мире соцсеть стремится избежать повторения ситуации перед президентскими выборами в Соединенных Штатах в 2016 году. Тогда через Facebook массово предпринимались попытки, в том числе из России, манипулировать мнением избирателей. В 2020 году выборы президента США запланированы на 3 ноября.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве за минувшие сутки установлено 252 новых случая коронавируса (57)
В Литве за последние сутки было выявлено 252 новых...
Живущая в Швеции литовка: вторая волна здесь не ощущается, некоторые ограничения уже смягчаются (13)
Число людей, заразившихся коронавирусом, растет во всем...
Витаутасу Ландсбергису - 88: сюрприз для профессора возле его дома устроил хор "Ажуолюкас" (67)
Сегодня, 18 октября, профессору Витаутасу Ландсбергису...
Дистанционное обучение: почему дети не хотят возвращаться в школу (29)
В условиях пандемии у всех была возможность...
Ikea будет скупать подержанную мебель за границей: чего ждать в Литве (5)
Ikea, крупнейшая в мире мебельная компания, планирует...