Facebook сократит поддержку Трампа на выборах 2020 года

По данным агентства, соцсеть продолжит консультировать штаб по техническим аспектам и обучать его сотрудников основным правилам размещения рекламы. Однако представители Facebook не будут посещать штаб-квартиру кампании Трампа так же часто, как в ходе предыдущей президентской гонки, и откажутся от предоставления любой помощи, которую можно будет истолковать неверным образом.

Ранее Facebook заподозрили в том, что соцсеть в ходе президентских выборов 2016 года оказывала штабу Трампа существенно большую поддержку, чем кампании его тогдашней соперницы от демократов Хиллари Клинтон. Соцсеть, в частности, активно консультировала помощников Трампа по поводу размещения политической рекламы. Ее представителям даже пришлось выступать с разъяснениями в ходе слушаний в Конгрессе США.

Теперь же создатель сети Марк Цукерберг заявил, что созданная им социальная сеть более приспособлена к противодействию возможному вмешательству в выборы и информационным атакам, чем во время президентских выборов в США в 2016 году.

"В 2016 году наши системы безопасности были направлены против традиционных кибератак, таких как фишинг, хакерская деятельность и вредоносные программы. Мы выявили эти угрозы и уведомили правительство, а также всех, кто пострадал. Чего мы не учли, так это скоординированных действий из-за рубежа за счет сети подставных аккаунтов, распространяющих раздор и дезинформацию", - написал он в своем блоге.

Позднее стало известно, что сеть начала проверять достоверность информации на фото и видео, что позволит быстрее выявить и принять меры против большего количества дезинформации. Компания создала самообучающуюся модель, которая использует различные сигналы вовлеченности для выявления потенциально ложного контента. Одной из них является обратная связь от пользователей Facebook. Фотографии и видео отправляются экспертам для проверки фактов.

В Facebook отмечают, что многие партнеры имеют опыт оценки фото и видео и обучаются методам визуальной проверки. Facebook также использует оптическое распознавание символов для извлечения текста из фотографий. Соцсеть работает над разработкой новых способов определения манипуляций с фото и видео.