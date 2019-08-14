Bloomberg сообщает, что компания Facebook Inc. платила сотням сторонних подрядчиков за то, чтобы они расшифровывали голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации. В Facebook признали, что расшифровывали сообщения, но заверили, что больше такого не делают.

В заявлении компании, которое приводит агентство, сказано, что расшифровка звуковых сообщений прекратилась «более недели назад». В нем также указано, что пользователи, чьи сообщения подвергались расшифровке, соглашались на это, выбирая специальную опцию в приложении Messenger для Facebook.

«Подрядчики проверяли правильность расшифровки [голосовых] сообщений искусственным интеллектом Facebook», — объясняет компания.

Источники Bloomberg, в свою очередь, сообщают, что многие сторонние подрядчики, занимавшиеся расшифровкой голосовых сообщений, были потрясены, поскольку понятия не имели, где были записаны и каким образом получены эти аудиосообщения. Сотрудники слушали разговоры, иногда вульгарного содержания, но не знали, зачем их расшифровывают, объясняют источники.

При этом, как отмечает агентство, Facebook не сообщал пользователям, что их голосовые сообщения будут прослушиваться третьими лицами.

Политика использования данных Facebook предусматривает сбор «контента, сообщений и другой информации, которую вы предоставляете», при «отправке сообщений или общении друг с другом». Конкретных упоминаний об аудио нет, замечает Bloomberg.