Представители Facebook рассказали The Verge, что приостановка приложений не обязательно является знаком, что они получали доступ к персональным данным. Сейчас специалисты компании заняты техническим анализом и опрашивают разработчиков.
«В ряде случаев мы приостанавливали работу приложения не из-за какого-либо известного или предполагаемого неправильного использования данных, а из-за связи приложения с лицом или организацией, которые могли неправильно использовать данные Facebook в нарушение наших правил», — добавили в Facebook.
В ходе часть приложений блокируют, против нескольких разработчиков поданы иски. Среди них — два украинских разработчика, которые занимались кражей личных данных пользователей при помощи рекламы и онлайн-тестов, утверждают в Facebook.
В мае 2018 года компания заявила, что приостановила 200 приложений, в августе 2018 года это число выросло до 400. Теперь, примерно через год, компания признает, что исследовала миллионы приложений и приостановила работу «десятков тысяч».
Скандал вокруг Cambridge Analytica развернулся в марте, когда стало известно, что она получила доступ к данным пользователей в обход правил Facebook, настроив на их основе рекламу кампании Дональда Трампа. Компания отрицала свою вину, но в итоге потеряла всех клиентов и объявила о банкротстве. Марк Цукерберг заявил о смене политики конфиденциальности в соцсети.
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