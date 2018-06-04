Как пишет New York Times, Facebook предоставляла компаниям-партнерам доступ к данным пользователей и их друзей без их согласия даже после того, как заявила, что больше не будет передавать подобную информацию третьим сторонам.
По данным газеты, некоторые партнеры Facebook имели доступ к информации о семейном положении пользователя, его религиозных и политических взглядах, а также о мероприятиях, которые он собирался посетить.
Большинство подобных соглашений остаются в силе до сих пор, хотя социальная сеть и начала сворачивать подобное сотрудничество в апреле - после скандала с Cambridge Analytica.
Представители Facebook утверждают, что все соглашения о доступе к данным пользователей соответствуют политике конфиденциальности компании и требованиями Федеральной комиссии по торговле США (FTC). В компании уверяют, что партнерские соглашения подразумевают ограниченное использование данных пользователей, и Facebook не известно ни одного случая злоупотребления ими.
Однако опрошенные New York Times эксперты считают, что это может угрожать безопасности и конфиденциальности пользователей. Бывшие разработчики программного обеспечения Facebook заявили, что удивлены тем, что компания нарушила ограничения доступа к информации.
"Это все равно, что установить замок на дверь, а потом выяснить, что слесарь раздал ключи от него всем своим друзьям, чтобы они могли заходить и копаться в ваших вещах без разрешения", - заявил изданию бывший главный инженер FTC, консультант по безопасности Ашкан Солтани.
В начале марта стало известно, что лондонская компания Cambridge Analytica собирала данные пользователей "Фейсбука", чтобы использовать их в политической рекламе.
В самой Facebook позже заявили, что Cambridge Analytica могла получить личную информацию 87 миллионов пользователей соцсети - компания получила и не уничтожила личную информацию пользователей, которые проходили тест This Is Your Digital Life.
Глава Facebook Марк Цукерберг признал, что соцсеть допустила ошибки, которые привели к тому, что личные данные миллионов человек были использованы политтехнологами, и пообещал усложнить доступ сторонних приложений к любой информации о пользователях.
Из-за утечки данных в Cambridge Analytica Цукерберг давал показания в конгрессе США и Европарламенте.
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