По данным журналистов, социальная сеть ведет активный мониторинг публикаций и комментариев на предмет угроз в адрес Facebook в целом и адресованных конкретным работникам соцсети. При обнаружении угрозы, которую служба безопасности Facebook сочтет весомой, специальная система начинает следить за ее автором. Для этого используются данные о местоположении его смартфона, доступ к которым есть у приложения соцсети, либо сведения об IP-адресе.

CNBC отмечает, что используемые компанией критерии для определения серьезности угроз неизвестны. Также журналисты не смогли выяснить, кто принимает решение о включении пользователей в список для отслеживания. По некоторым данным, основанием для слежки может стать комментарий "Пошел ты к черту, Марк Цукерберг". При этом компания не уведомляет пользователей из списка о том, что за ними пристально следят.

Если в ходе мониторинга специалисты решат, что кому-то грозит реальная опасность, то компания может послать на место охрану и обратиться в полицию. По словам представителя Facebook, компания не нарушает конфиденциальность и соблюдает все законы, поэтому предположения о том, что служба безопасности Facebook превышает полномочия, не имеют под собой оснований.

Другие интернет-сервисы также стараются следить за авторами угроз, но, по данным CNBC, в отличие от Facebook, они не имеют доступа к данным о местоположении в реальном времени.

Напомним, недавно Facebook отметила свое 15-летие. Несмотря на успешные финансовые показатели компания находится не в самом лучшем положении. В прошлом году Facebook оказалась в центре нескольких скандалов, связанных с утечками данных пользователей. Различные нарушения в этой сфере не только портят репутацию Facebook, но и грозят соцсети новыми штрафами в ЕС, где ранее вступил в силу Общий регламент о защите данных пользователей. Эта ситуация сказалась и на моральном духе сотрудников Facebook: сейчас они без особого оптимизма смотрят в будущее и испытывают меньше гордости от того, что работают в компании Марка Цукерберга.