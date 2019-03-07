Также Цукерберг уточнил, что Facebook не будет строить свои дата-центры в таких странах, поскольку их наличие дает местным властям возможность получить доступ к данным пользователей.
"Соблюдение этого принципа может означать, что наши сервисы будут заблокированы в некоторых странах, или что мы не сможем начать работу в других странах. Мы готовы пойти на это", – написал Цукерберг.
В каких именно странах компания не станет хранить данные, Цукерберг не уточнил, но можно предположить, что это решение Facebook может отразиться на будущем самой соцсети, WhatsApp и Instagram в России. В настоящее время Роскомнадзор уже готовится оштрафовать компанию за отказ предоставить информацию о планах локализации данных российских пользователей соцсети, а российские власти не раз обвиняли в нарушении прав человека. Кроме того, решение Facebook может поставить крест на планах выхода компании на китайский рынок.
В своей публикации Цукерберг также сообщил, что компания сосредоточится на внедрении шифрования сообщений и защите данных пользователей. Вероятно, к этому Facebook сподвигли прошлогодние скандалы с утечками, которые ощутимо ударили по репутации компании.
Как пишет Цукерберг оконечное (end-to-end) шифрование, которое по умолчанию работает в WhatsApp, станет стандартом для Facebook Messenger и Instagram, а их инфраструктура, как и сообщалось ранее, будет объединена. По словам главы Facebook, внедрение шифрования не только защитит данные пользователей, но и откроет путь для развития новых сервисов, включая платежные.
План объединения инфраструктуры WhatsApp, Messenger и Instagram позволит обмениваться сообщениями между приложениями. Кроме того, Facebook намерена внедрить функционал для отправки и приема SMS-сообщений через свои сервисы. Сейчас такая возможность есть в Android-версии Facebook Messenger.
Наконец, компания рассматривает возможность внедрения функции автоматического удаления переписки через месяц или через год, если пользователь не отключит эту опцию. Также Facebook сократит время хранения метаданных переписки пользователей.
Отметим, что точные сроки реализации этих планов Цукерберг не назвал, но его пост заставляет задуматься о возможной блокировке Facebook в России в обозримой перспективе.
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