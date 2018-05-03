"В Facebook 200 миллионов человек, которые называют себя одинокими, так что здесь точно можно кое-что сделать", — сказал он.

Точную дату запуска сервиса Цукерберг не уточнил. Однако, по словам главного специалиста по продуктам Facebook Криса Кокса, это может произойти уже через несколько месяцев.

На фоне этого сообщения акции Facebook выросли на 1,1%. Одновременно акции компании Match Group, которой принадлежит попылярный сервис знакомств Tinder, обвалились почти на 23%.