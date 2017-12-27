«Нам стало известно, и мы подтверждаем, что аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий и запрещённых лиц в США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США. В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица», — сообщили в Facebook.
Аккаунты Кадырова в фейсбуке и инстаграме оказались недоступны 23 декабря. После этого министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров заявил, что аккаунты Кадырова оказались заблокированы из-за «диверсионной кибератаки», которую организовали власти США.
Кадыров в ответ на блокировку аккаунтов объявил о переходе в чеченскую социальную сеть Mylistory, которая по своему интерфейсу похожа на инстаграм. При этом глава Чечни подчеркнул, что продолжит пользоваться «ВКонтакте», телеграмом и твиттером. После блокировки аккаунтов Кадырова спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил об отказе от использования инстаграма. Вслед за ним о «бойкоте» соцсети объявили все чеченские парламентарии.
20 декабря Минфин США включил Кадырова в «список Магнитского» — список людей, которые попадают под персональные санкции США из-за причастности к коррупции и нарушению прав человека. В пресс-релизе американского ведомства указывается, что Кадыров имел отношение к «внесудебным расправам, пыткам и нарушениям прав человека». В ответ на это глава Чечни посоветовал США «не беспокоиться». «Я еще не получил приказ ступить на землю США», — подчеркнул Кадыров.
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