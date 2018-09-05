Facebook обвинил BlackBerry в краже технологии голосовых сообщений

Компания Facebook обратилась в федеральный суд Сан-Франциско с жалобой на канадского производителя смартфонов BlackBerry из-за нарушения авторских прав на шесть патентов, сообщает Bloomberg, ссылаясь на материалы суда.
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Facebook обвиняет BlackBerry в краже своей технологии передачи голосовых сообщений. Также соцсеть считает, что компания нарушила запатентованную технологию, которая позволяет улучшить передачу графических изображений, видео и аудио. Еще одно нарушение связано с патентом на слежение и анализ данных GPS.

Представители BlackBerry пока не комментировали жалобу Facebook.

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