Facebook обвинил BlackBerry в краже технологии голосовых сообщений

Facebook обвиняет BlackBerry в краже своей технологии передачи голосовых сообщений. Также соцсеть считает, что компания нарушила запатентованную технологию, которая позволяет улучшить передачу графических изображений, видео и аудио. Еще одно нарушение связано с патентом на слежение и анализ данных GPS.

Представители BlackBerry пока не комментировали жалобу Facebook.