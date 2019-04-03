Социальная сеть Facebook не может полностью исключить вероятность вмешательства в предстоящие выборы в Европейский парламент. Об этом во вторник, 2 апреля, заявил глава Facebook Марк Цукерберг в интервью ирландскому телеканалу RTE.
В частности, Цукерберг отметил, что соцсети удалось достичь большого прогресса. "Однако в мире, где государства пытаются вмешаться в выборы, не существует какого-то конкретного средства, которое мы могли бы применить, чтобы окончательно решить проблему", — подчеркнул основатель Facebook.
Платформы соцсети Facebook, к которой принадлежат, в том числе, и Instagram, а также мессенджер Whatsapp часто используются политиками в своих предвыборных кампаниях. Однако соцсети используются и для распространения фейковой информации и зарубежного влияния. Так, спецслужбы США проводят расследование в отношении возможного вмешательства России в выборы президента страны в 2016 году.
Как отметил Марк Цукерберг, с 2016 года прошло уже много важных выборов, и за это время "едва ли были зафиксированы подобные инциденты". По мнению главы Facebook, это доказывает, что меры, предпринятые концерном для предотвращения вмешательства, возымели эффект. "Это непрерывная гонка вооружений, в которой мы постоянно развиваем наши защитные меры, однако и эти коварные правительства развивают свою тактику", — напомнил Цукерберг.
Ранее Facebook анонсировал ужесточение правил политической рекламы в преддверии майских выборов в Европарламент. Кроме того, во время выборов должен работать новый виртуальный ситуационный центр, куда будет стекаться информация о возможных нарушениях и фейках.
Выборы в Европарламент пройдут в странах Евросоюза с 23 по 26 мая 2019 года.
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