Facebook принял такое решение, чтобы урегулировать пять судебных исков, поданных к соцсети, сообщает CNN. В 2016-2018 годах гражданские организации и частные лица обвинили компанию в дискриминации. В рамках урегулирования споров соцсеть также выплатит около пяти миллионов долларов.
Главный операционный директор компании Шерил Сэндберг сообщила, что ранее Facebook запретил показывать рекламу людям, исходя из их этнической принадлежности, сексуальной ориентации и религии.
Рекламодатели, размещающие в Facebook рекламу, не связанную с жильем, кредитами и работой, смогут продолжить таргетировать объявления по полу и возрасту.
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