Facebook анонсировала изменения в системе управления персональными данными

Описание грядущих нововведений было опубликовано в блоге Facebook.

Первое из обновлений заключается в серьезном редизайне раздела с настройками соцсети в мобильном приложении Facebook – его обновленная версия будет более понятной, а все настройки будут доступны в одном месте. Кроме того, обновленный раздел позволит пользователям четко понимать, какие данные о них доступны сторонним приложениям, а какие – нет.

Также разработчики объявили о создании отдельного меню "Privacy Shortcuts", в котором пользователям будет гораздо проще настраивать безопасность своего аккаунта, следить за тем, какой информацией они делятся с друзьями, просматривать историю поиска в Facebook и настраивать показ рекламы.

Наконец, анонсированные обновления включают возможность разом скачать все свои данные, загруженные на Facebook, включая опубликованные записи, фотографии, контакты и т.д., а также возможность выборочно удалить записи, лайки или размещенные ранее комментарии.

Помимо этого, в ближайшие недели соцсеть обновит пользовательское соглашение и политику в области персональных данных, чтобы пользователи лучше понимали, какую информацию о них собирает соцсеть, и как она используется.

Напомним, скандал вокруг Facebook разгорелся в середине марта после разоблачительных публикаций в ряде крупных изданий. Тогда соцсеть заблокировала страницу Cambridge Analytica, а также профессора психологии Кембриджского университета Александра Когана, который через созданное им приложение thisisyourdigitallife на платформе соцсети, которое должно было составлять психологический портрет пользователя, передал данные о пользователях Facebook третьим лицам, включая Cambridge Analytica.

27 марта бывший сотрудник Cambridge Analytica Кристофер Уайли, рассказал, что канадская компания AggregateIQ (AIQ) разработала компьютерную программу Ripon, которая использовалась для выявления сторонников Республиканской партии перед президентскими выборами в США. Ранее именно Уайли в разговоре со СМИ заявил, что Cambridge Analytica использовала данные пользователей Facebook для помощи предвыборному штабу Дональда Трампа.

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг после многочисленных призывов согласился прийти на слушания в конгресс США, где ему, вероятно, зададут немало вопросов о масштабной утечке данных.

Ранее Цукерберг пообещал провести полный аудит всех проводившихся в Facebook операций в связи со скандалом, вызванным сбором данных пользователей соцсети, и принес извинения за утечку, выкупив полосы в крупнейших газетах США и Великобритании.