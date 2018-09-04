"У нас действительно катастрофическая ситуация.Ежегодно примерно 1 млн украинцев уезжают. Мы считаем, что, к сожалению, эта негативная тенденция в ближайшее время сохранится", - подчеркнул министр.

Климкин отметил, что, по последним данным, в одной только Польше проживает около 1,4 миллиона украинцев.

В основном, украинцы едут за границу работать и оседают в странах ближнего зарубежья, но многие в поисках лучшей жизни уезжают еще дальше в Европу и Америку.

Как сообщалось, около девяти миллионов украинцев ежегодно выезжают за границу на сезонные работы. Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что, по данным Государственной миграционной службы Украины, постоянно за границей работают более 3 миллионов 200 000 украинских граждан.