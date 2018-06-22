Евросоюз завершил программу оказания финансовой помощи Греции

Евросоюз выделит Греции 15 млрд евро в качестве пятого и последнего транша по программе финансовой помощи Европейского механизма стабильности (ESM), в свою очередь сообщил председатель Еврогруппы ​Марио Сентено.

"Финансовый кризис вокруг Греции сегодня завершен. Он представлял реальную угрозу единству зоны евро, мы дважды находились на грани Grexit - в 2012 и 2015 годах, и мы дважды смогли этого избежать", - сказал Московиси, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, Греция предприняла крупные реформы в бюджетной сфере, рынка труда, пенсионной сферы. Страна принял свыше 150 законов и постановлений в рамках выполнения требований кредиторов. Теперь Афины смогут самостоятельно выйти на рынки заемного капитала, подчеркнул Московиси.

Еврокомиссар также отметил, что все страны зоны евро "ожидают от Греции продолжения курса реформ, направленных на консолидацию роста ВВП".

"Еврогруппа утвердила завершение программы макрофинансовой помощи Греции, дополнительных программ не будет", - заявил Марио Сентено. "Мы приняли пакет мер для облегчения долгового бремени Греции, продлив на 10 лет сроки погашения кредитов EFSF, а также предоставив Греции льготный период на 10 лет по выплате процентов по этим кредитам", - сказал он.

Как пояснил председатель Европейского стабилизационного механизма (ESM, создан на базе EFSF) Клаус Реглинг, финансовые льготы для Афин коснутся макрофинансовых кредитов на общую сумму 96,6 млрд евро. ESM готов начать перечисление последнего транша помощи Греции, как только страны зоны евро утвердят решение на национальном уровне, также сообщил он. По его словам, из этих средств 5,5 млрд евро пойдет на обслуживание долга Греции, а 9,5 млрд евро обеспечат резерв ликвидности для Афин на период до конца 2020 года.

Между тем глава Международного валютного фонда Кристин Лагард сообщила, что в долгосрочной перспективе у Еврогруппы и МВФ остается определенная озабоченность относительно способности Греции обслуживать свою задолженность в долгосрочной перспективе. Еврогруппа и МВФ продолжат мониторинг ситуации в Греции и будут готовы принять дополнительные меры поддержки этой страны, если в этом будет объективная необходимость, сказала она.

Греция получала макрофинансовую помощь со стороны международных кредиторов и находилась под внешним управлением с 2010 года. Она получила в общей сложности около 300 млрд евро.